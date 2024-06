Avowed potrà essere giocato con visuale in terza persona: gameplay e dettagli dal video approfondimento

Dopo aver visto il nuovo trailer in occasione dell'Xbox Games Showcase , in questo modo possiamo dunque avere qualche informazioni in più su questo interessante titolo, tra i più attesi del prossimo periodo su Xbox, collegato alla serie Pillars of Eternity.

Carrie Patel, game director di Avowed, ha condotto questo interessante approfondimento in video che ha consentito anche di vedere alcuni nuovi frammenti di gameplay sull'RPG di Obsidian per PC e Xbox, in arrivo quest'anno ma ancora senza una data di uscita precisa.

Come promesso da Microsoft, questa settimana sono iniziati gli approfondimenti in video sui giochi presentati all'Xbox Games Showcase, a partire da un lungo deep dive pubblicato su Avowed , dal quale abbiamo saputo che potrà essere giocato anche utilizzando la visuale in terza persona e vari altri dettagli .

Combattimenti più fisici e grande libertà di scelta

Il video è composto da alcune scene viste già nel precedente trailer dello Showcase ma ci sono anche diversi nuovi frammenti di gameplay, che consentono di approfondire la conoscenza del gioco.

Avowed è ormai praticamente completo e si trova ora nella fase di ripulitura generale, fa sapere Patel, dunque l'uscita non dovrebbe essere lontana.

In effetti, nelle ore scorse era spuntata la data del 12 novembre 2024 sul blog ufficiale di Obsidian, ma questa è stata poi rimossa, in attesa di una conferma ufficiale sul lancio. Una delle cose più interessanti emerse dal deep dive è il fatto che ci sia l'opzione per giocare con la visuale in terza persona, passando dalla soggettiva a questa a piacimento.

Il sistema di combattimento è stato rielaborato rispetto alla prima versione, anche accogliendo alcuni feedback e lavorando in particolare sulla fisicità degli scontri e sulla reazione ai colpi, in modo da renderli più coinvolgenti.

Il personaggio ha un alto grado di modifica, con la possibilità di mischiare varie caratteristiche e abilità ed eventualmente effettuare il respec per modificare ulteriormente le scelte fatte, attraverso alberi di abilità alquanto complessi.

Avowed, una scena di combattimento

In pieno stile Obsidian, Avowed è pieno di scelte da effettuare, che portano a conseguenze diverse: queste possono emergere anche in base a come personalizziamo i personaggi, cosa che può far emergere nuove opzioni di dialogo che portano a ulteriori strade.

L'equipaggiamento che si trova nel mondo è diviso in categorie in base a rarità e potenza, tra comune, raro, eccezionale e leggendario, tutti con un sistema di upgrade ulteriore. A questo punto, non resta che attendere una data di uscita per Avowed, che sarà disponibile al day one su Game Pass.