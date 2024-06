Mario vs. Donkey Kong per Nintendo Switch è a un prezzo da non ignorare su Amazon Italia

Le esclusive Nintendo Switch non calano mai di prezzo se sono first party, ma alle volte ci sono delle eccezioni, come nel caso di Mario vs. Donkey Kong . Questo remake è infatti ora a un prezzo molto interessante, con un -20% rispetto al prezzo mediano di Amazon Italia . Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 45.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Mario vs. Donkey Kong

Come detto, parliamo di un remake: precisamente la versione originale era stata pubblicata su Game Boy Advance. Il gioco per Nintendo Switch propone una grafica completamente ricreata, ovviamente, per sfruttare la console moderna.

Un livello di Mario vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong propone oltre 130 livelli con un mix di piattaforme e puzzle. Il nostro Mario deve correre, arrampicarsi, saltare, camminare sulle mani e non solo per passare attraverso otto mondo diversi, trovare la chiave per raggiungere il prossimo Minimario e collezionare tutti i regali, ottenendo un punteggio perfetto. Inoltre è disponibile anche la cooperativa locale che aggiunge Toad e un elemento a sorpresa esclusivo per questa modalità.