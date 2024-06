La data di uscita di Avowed è stata rivelata per errore da Obsidian Entertainment?

"Gli ultimi mesi in Obsidian Entertainment sono stati frenetici ed emozionanti", aveva scritto Carrie Patel nella versione originale del testo. "Da quando vi abbiamo visti all'Xbox Developer Direct, lo scorso gennaio, siamo stati impegnati con Avowed per prepararlo all'uscita del 12 novembre 2024 ."

Non ci sono ancora certezze?

Come detto, Avowed è stato mostrato ieri con un trailer della storia all'Xbox Games Showcase, ma questo repentino cambio di idea per quanto concerne l'annuncio della data di uscita potrebbe significare che non ci sono ancora certezze in tal senso.

Probabilmente Obsidian e/o Microsoft hanno pensato fosse più saggio non rivelare ancora questa informazione, aspettando di avere la certezza assoluta che il gioco sarà effettivamente pronto per essere lanciato a novembre.