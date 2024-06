Gli auricolari Nothing Ear (a) sono al prezzo minimo storico su Amazon

Se siete in cerca di un paio di auricolari di qualità, Amazon vi propone oggi una promozione interessante per le Nothing Ear (a) . L'offerta - pari al -10% rispetto al prezzo consigliato e al -7% rispetto la prezzo più basso recente - è il primo vero sconto per questo paio di auricolari. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99€ e il prezzo più basso recente è 96.09€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche degli auricolari Nothing Ear (a)

Questo paio di auricolari propone una funzione di cancellazione attiva del rumore intelligente, fino a 45 dB, con la capacità di controllare automaticamente la presenza di perdite di rumore tra l'auricolare e il condotto uditivo. Inoltre, se li associate a smartphone Nothing, potete usare ChatGPT con funzioni vocali.

I due auricolari fuori dalla custodia

I Nothing Ear (a) utilizzano driver da 11 mm e promettono una potenza doppia rispetto a Ear (2) e bassi ancora più profondi. Supporta l'audio ad alta risoluzione, per la riproduzione fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz. La batteria promette fino a 9.5 ore di utilizzo e in dieci minuti può ottenere fino a 10 ore di carica (senza ANC). Supporta la tecnologia Clear Voice con un nuovo microfono per la conversazione che dispone di una presa d'aria extra sullo stelo per il passaggio del vento così da ridurre il rumore di fondo.