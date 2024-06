Il gioco Capcom preferito? Tra Resident Evil e Monster Hunter, un altro ha vinto a sorpresa le elezioni

Le "super elezioni" indette da Capcom si sono concluse e hanno portato a dei risultati piuttosto sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda il gioco preferito dal pubblico e il personaggio più amato, entrambe categorie che mettono sul trono Devil May Cry.

Nonostante la presenza di titoli di importanza enorme e che hanno anche regolarmente più successo sul fronte delle vendite, come Resident Evil e Monster Hunter, a quanto pare il gioco preferito appartiene alla serie Devil May Cry, con in particolare Devil May Cry 5 a vincere il titolo di gioco più amato in assoluto, secondo il sondaggio.

Gli altri arrivano solo in seguito, posizionati peraltro sotto anche ad un'altra presenza sorprendente sul podio: in seconda posizione troviamo infatti il buon vecchio Dino Crisis.