Lo studio di Black Myth: Wukong avrebbe rifiutato di vedersi estorti 7 milioni di dollari da SweetBaby Inc.

Insomma, avendo rifiutato di assoggettarsi al politicamente corretto , più specificatamente alla compagnia simbolo della cultura woke applicata ai media, Game Science ne starebbe pagando amaramente le conseguenze, tipo fare vendite milionarie su Steam con il gioco ancora in prenotazione e avere una risonanza mediatica enorme in occidente.

Stando a quanto raccontato dai media cinesi, Game Science, lo studio di sviluppo di Black Myth: Wukong, avrebbe rifiutato quella che viene definita una vera e propria "estorsione" di 7 milioni di dollari dalla società di consulenza Sweet Baby Inc. e per questo sarebbe oggetto di attacchi sessisti e offese sin dal lancio del primo video promozionale del gioco.

C'è politicamente corretto e politicamente corretto

Purtroppo i media cinesi non riportano le comunicazioni avute tra Game Scienze e SweetBaby Inc., quindi non sappiamo come si sia effettivamente svolto questo "tentativo di estorsione" e quali siano stati i toni usati. Sospettiamo che una proposta ci sia stata, ma sarebbe interessante capire i termini della stessa, a questo punto, visto che le proposte di affari sono all'ordine del giorno per le software house.

Non sono state rese note nemmeno le minacce ricevute. Dal poco che è stato riportato da chi ha pubblicato l'articolo originale, una risposta negativa a Hideo Kojima che commentava positivamente il gioco, pare che rifiutare il politicamente corretto comporti come rappresaglia degli attacchi su X, che del resto è lo stesso che capita a chi accetta il politicamente corretto.

I media cinesi hanno dimenticato anche di riportare, ma ci pensiamo noi, che in realtà Balck Myth: Wukong in Cina è un gioco politicamente correttissimo, visto che segue alla lettera le direttive del governo, che ha imposto all'industria dell'intrattenimento di proporre figure più mascoline e virili nei media, evitando quelle ambigue o troppo effeminate. Pare quindi che il politicamente corretto di una dittatura comunista vada molto forte tra certe frange estremiste dell'occidente capitalista. I paradossi della modernità.