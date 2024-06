Il controller DualSense rosa è ora in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

In cerca di un controller DualSense ma il classico colore bianco vi ha annoiato? Per fortuna Sony e Amazon propongono ora un sconto per un controller DualSense rosa, con un -9% rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 54.99€. Il prezzo attuale non è tecnicamente il più basso di sempre, ma parliamo di un singolo centesimo extra. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma potrebbe volerci un po' per la consegna.