NVIDIA vuole usare l'IA anche per salvare la torre Garisenda: realizzerà il gemello digitale con il Comune

NVIDIA e la sua intelligenza artificiale sono ormai al centro di qualsiasi progetto. È infatti notizia recente che l'Università di Bologna ha annunciato un progetto innovativo per la salvaguardia di uno dei simboli più iconici della città: la Torre Garisenda. L'obiettivo è creare un gemello digitale della struttura, una replica virtuale che permetterà di monitorare in tempo reale lo stato di salute della torre e simulare possibili scenari futuri. Per farlo l'Università ha scelto di collaborare con Cineca e la già citata NVIDIA.

Il gemello digitale sarà realizzato grazie a sofisticate tecniche di modellazione e simulazione, per integrare poi i dati raccolti da sensori e altri sistemi di monitoraggio installati sulla torre. L'intelligenza artificiale e le tecniche di simulazione consentiranno poi di analizzare le dinamiche strutturali, individuare eventuali punti deboli e testare virtualmente diverse soluzioni per il restauro e la messa in sicurezza della torre.