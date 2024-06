Donna scoperta con 350 cartucce Nintendo Switch nel reggiseno in Cina, arrestata per contrabbando

Un certo ufficiale pare abbia anche rilevato che il seno della donna avesse qualcosa di strano , cosa che non stentiamo a credere, considerando le dimensioni che poteva aver raggiunto ma soprattutto la forma, probabilmente in stile voxel.

In base a quanto riportato, sembra che gli ufficiali della dogana si siano insospettiti a causa del " comportamento nervoso " della donna, sebbene sia probabile che 350 cartucce per Nintendo Switch nel reggiseno, per quanto queste possano essere piccole, possano aver destato qualche dubbio a prescindere dal comportamento del soggetto.

Una multa molto salata

Secondo la testimonianza, in seguito al comportamento strano della donna, gli ufficiali hanno effettuato una ulteriore ispezione, che ha svelato l'arcano.

Gli ufficiali della dogana con le cartucce sequestrate

Ben 350 cartucce per Nintendo Switch erano nascoste all'interno del reggiseno, per un valore stimato di 70.000 Yuan, ovvero circa 9.000 euro.

L'idea della donna era di far entrare i prodotti nel mercato interno cinese senza passare attraverso i canali ufficiali e dunque pagare le tasse collegate, un crimine giudicato alquanto severamente dalla Repubblica Popolare Cinese, che potrebbe portare a una multa circa tre volte superiore al valore del materiale stesso, secondo i regolamenti locali.

Evidentemente, Nintendo Switch sta diventando popolare in tale territorio e c'è chi si sta attrezzando nelle maniere più strane per poterci lucrare, sebbene questo sistema in particolare non sembri proprio dei più furbi da adottare.