NVIDIA supera Apple: ora è la seconda azienda di maggior valore al mondo dopo Microsoft

Nella giornata di ieri, NVIDIA ha superato Apple in termini di valore in Borsa, raggiungendo oltre i 3000 miliardi di dollari e diventando così la seconda azienda con la maggiore quotazione nel mondo dopo Microsoft.

IA al centro dell'attenzione

Tutto questo è guidato chiaramente dalla corsa all'Intelligenza Artificiale, che ha praticamente fatto la fortuna di NVIDIA, considerando il suo ruolo di rilievo nella produzione di chip dedicati al supporto di queste funzionalità.

Jenseng Huang, CEO di NVIDIA

Secondo una ricerca di Goldman Sachs, NVIDIA al momento produce circa l'80% dei chip utilizzati per la tecnologia di intelligenza artificiale generativa, dominando di fatto il mercato in questo nuovo settore in rapida ascesa e portando dunque a enormi guadagni per la compagnia.

Considerando questa posizione e la tendenza ovviamente crescente all'utilizzo delle tecnologia IA, NVIDIA è destinata a mantenere un ruolo di rilievo che va ben oltre quello garantito dalla produzione di schede video per il gaming, in attesa di vedere anche le possibili ricadute positive delle tecnologie integrate in questo senso.

Proprio in questi giorni, abbiamo visto il capo di NVIDIA Jensen Huang autografare il seno di una fan al Computex 2024, come una sorta di rockstar.