Assassin's Creed Mirage è disponibile da oggi su iOS e lo si può provare gratis

Il prezzo di Assassin's Creed Mirage sarà dunque di 24,99€ per tutta la durata della promozione: una cifra insolita per un mobile game, ma appunto ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso e a breve potrete leggere le nostre impressioni sulla conversione realizzata da Ubisoft.

Gaming di ultima generazione su iPhone e iPad

Annunciato lo scorso settembre insieme a Resident Evil 4 e Village, Assassin's Creed Mirage per iOS fa parte di una strategia voluta da Apple per rilanciare iPhone e iPad come dispositivi da gioco di ultima generazione.

Grazie ai sofisticati chip montati sui modelli più recenti, infatti, gli smartphone e i tablet Apple sono in grado di far girare appunto titoli come Assassin's Creed e Resident Evil, pur puntando generalmente ai 30 fps con qualche rinuncia per quanto concerne la qualità degli asset.

Potete approfondire l'argomento dando un'occhiata ai nostri articoli dedicati a Resident Evil 4, Resident Evil Village e Death Stranding: Director's Cut, mentre per scaricare Assassin's Creed Mirage da App Store vi basterà cliccare qui.