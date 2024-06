NVIDIA vale più di Apple, la società supera i 3.000 miliardi di dollari grazie all'IA

NVIDIA è diventata la seconda azienda più preziosa al mondo. Nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno 2024, la capitalizzazione di mercato del gigante della produzione di chip ha raggiunto i 3,01 bilioni di dollari, scalzando Apple dalla seconda posizione, ferma a 3 bilioni di dollari.

Il motivo è da ricercarsi nel boom dell'IA, con NVIDIA che domina la corsa all'intelligenza artificiale grazie al suo chip di punta H100. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è così salita vertiginosamente nelle ultime settimane. Solo a maggio 2023, NVIDIA aveva raggiunto il valore di mille miliari di dollari (un bilione), per poi salire vertiginosamente fino a 2.000 miliardi a febbraio 2024, superando in questa classifica colossi come Amazon e Alphabet, che è l'azienda che controlla Google.

A maggio, NVIDIA ha riportato un profitto straordinario di 14 miliardi di dollari grazie a tutti i chip che sta vendendo. Ora NVIDIA è seconda solo a Microsoft, che attualmente ha una capitalizzazione di mercato di $3,15 bilioni. Il titolo del produttore di chip attualmente si aggira su più di $1.220 per azione, ma Nvidia prevede di frazionare le azioni il 7 giugno 2024.

Secondo CNBC, gli acceleratori di IA di Nvidia costituiscono tra il 70% e il 95% della quota di mercato dei chip per l'IA. L'azienda ora prevede di lanciare un nuovo chip per l'IA ogni anno, a partire dal Blackwell B200 GPU previsto per la fine di quest'anno. Lo stesso amministratore delegato dell'azienda, Jensen Huang, ha dichiarato scherzosamente di voler trasformare NVIDIA stessa in un'intelligenza artificiale e nelle ultime settimane è diventato una vera rockstar, tanto da finire a fare autografi un po' ovunque, persino sul seno di una fan al Computex 2024.

Per quanto riguarda invece le schede video da gaming, al momento le uniche notizie riguardano rumor sui die delle nuove GPU serie RTX 50, ma non ci sono state conferme nemmeno all'evento di Taipei.