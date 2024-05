Nvidia: un chip IA all'anno, l'obiettivo è trasformare l'azienda stessa in un'IA, dice Huang

Finora, Nvidia ha prodotto una nuova architettura approssimativamente ogni due anni: Ampere nel 2020, Hopper nel 2022 e Blackwell nel 2024. Il chip IA H100, amatissimo dall'industria, era Hopper, e il B200 è Blackwell, ma queste stesse architetture sono state utilizzate anche nelle GPU per il gaming e per i creatori di contenuti.

Nvidia come una gigantesca IA

In questo contesto straordinariamente positivo, Huang era nel mood di scherzare un po'. Intervistato da Patrick Collinson, cofondatore e amministratore delegato della piattaforma di pagamenti online Stripe, il CEO di Nvidia ha detto non è più possibile progettare un chip senza l'IA. Questo perché l'intelligenza artificiale riesce a esplorare vaste soluzioni di progettazione in tempi che sarebbero umanamente impossibili per i dipendenti umani della compagnia.

L'IA viene usata per migliorare l'efficienza dei chip, aumentarne le prestazioni e persino trovare bug nei software. Il suo uso è talmente estensivo in Nvidia che alla fine Huang ha affermato, scherzosamente: "Voglio che tutti, che ogni organizzazione nella nostra società usi l'IA in modo intensivo. Voglio trasformare Nvidia in una gigantesca IA".

Eppure neppure Huang ha saputo dare una risposta sulle possibili soluzioni ai problemi delle allucinazioni delle IA, ovvero quei casi tutt'altro che rari in cui una delle cosiddette intelligenze artificiali di oggi forniscono una risposta pur non avendo informazioni complete e corrette (dando di fatto una soluzione sbagliata). Quando Collins ha chiesto "Come fai a capire quando un'IA risponde in modo appropriato, efficiente e nel modo giusto?", il presidente, fondatore e amministratore delegato di Nvidia ha sostanzialmente glissato sull'argomento. D'altronde anche la sua compagnia vende IA, non gli conviene mettere troppo l'accento su questa spinosa questione.