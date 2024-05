Call of Duty Black Ops 6 è stato annunciato ufficialmente da Activison Blizzard

Activision Blizzard ha ufficialmente annunciato il nuovo gioco di Call of Duty. Si chiamerà Call of Duty Black Ops 6, andando così a smentire i rumor che puntavano il dito verso il nome "Black Ops Gulf War".

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter dove l'account ufficiale di Call of Duty ha condiviso un brevissimo video, che potete vedere qui sotto, con la scritta: "Inizia un nuovo oscuro capitolo della serie Black Ops. Call of Duty: Black Ops 6".

Il video che trovate nel tweet mostra il già noto logo del cerbero che è stato svelato quando Microsoft ha annunciato l'Xbox Game Showcase e il successivo l'evento censurato. Al momento non si sapeva di cosa si trattasse in modo ufficiale, ma un po' tutti davano per scontato che fosse Call of Duty. Ora abbiamo la conferma.

Il filmato elimina la censura dalla scritta sotto il logo del cerbero. Il nero copriva il nome del gioco "Call of Duty Black Ops 6".