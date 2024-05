Call of Duty: ecco il primo teaser del nuovo gioco della serie Activision Blizzard

A sorpresa è apparso in rete quello che sembra a tutti gli effetti il primo teaser del prossimo gioco della serie Call of Duty, di cui sappiamo già seguirà una presentazione in pompa magna il prossimo mese.

Ma andiamo per gradi. Come segnalato da InsiderGaming, in questi minuti è stato aperto il portale web thetruthlies.com. Al suo interno è possibile interagire con una sorta di monitor e premere dei pulsanti legati all'accensione dello stesso, per il alzare e abbassare il volume, per cambiare il canale o mettere in pausa/riprendere una registrazione. Combinando varie azioni è possibile vedere nello schermo alcune riprese reali, che sono state raccolte in ordine nel post su X sottostante.

Il filmato mostra un gruppo di persone entrare in un'area federale chiusa di notte, per poi addentrarsi in un bosco e raggiungere la cima di quella che sembra una montagna. In realtà si tratta del Monte Rushmore, il famoso monumento nelle Black Hills del Sudakota che raffigura i volti dei presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abrahm Lincoln.

Alla fine scopriamo il loro obiettivo, ovvero vandalizzare la scultura con delle gigantesche bende che coprono il volto dei presidenti (l'immagine qui sopra). Le prime tre formano la frase "The Truth Lies" (la verità mente), mentre la quarta raffigura il simbolo di un Cerbero, che è praticamente identico a quello che si intravede nell'immagine pubblicata da Microsoft per pubblicizzare il misterioso appuntamento che andrà in onda subito dopo l'Xbox Games Showcase del prossimo mese.