Arrowhead Game Studios vuole diventare la nuova FromSoftware o Blizzard

Parlando dei prodotti che vogliono creare, affermano che l'obiettivo è continuare a realizzare ottimo gioco cooperativi e fare in modo che Arrowhead Game Studios sia uno dei team di punta per il genere. Vogliono che i nuovi sviluppatori si sentano ispirati dall'unirsi al team proprio perché vogliono creare il tipo di giochi per cui il team vuole diventare famoso.

Parlando con GamesIndustry.biz, Pilestedt e Jorjani hanno ripetuto che non vogliono in alcun modo vendere l'azienda e che vogliono farle fare un salto di livello così da diventare "la prossimo Blizzard o FromSoftware".

Come vi abbiamo già segnalato, il CEO di Arrowhead Game Studios è cambiato : al posto del noto Johan Pilestedt, che era anche director di Helldivers 2, vi è ora Shams Jorjani. Pilestedt rimarrà come CCO (Chief Creative Officer), ma ovviamente questo cambiamento ha uno scopo ben preciso. Pare che uno degli obiettivi sia di dare una nuova spinta alla compagnia e trasformarla in qualcosa di simile a Blizzard o FromSoftware .

La dichiarazione completa di Pilestedt e Jorjani

Helldivers 2 è un gioco coop e il team vuole continuare in questa direzione

"Siamo orgogliosi di essere uno studio indipendente", ha dichiarato Pilestedt. "Dobbiamo vedere cosa ci riserverà il futuro, ma nei nostri piani non c'è nulla che ci spinga ad essere acquisiti da qualcuno. Voglio vedere quanto in alto possiamo volare. E con l'arrivo di Shams a bordo, abbiamo un buon potenziale per diventare la prossima FromSoftware o Blizzard".

Jorjani ha aggiunto: "L'obiettivo dello studio è quello di realizzare giochi cooperativi davvero fantastici. Vogliamo davvero trasformare Arrowhead in uno studio di punta, che spinga le persone che vogliono creare questo tipo di giochi a dire: 'Voglio lavorare ad Arrowhead'. Quando stavamo crescendo, volevamo davvero entrare in Blizzard, era uno dei posti in cui lavorare. Credo che Arrowhead abbia il potenziale per diventarlo".

"Non gestiamo l'attività per un guadagno monetario", ha detto Pilestedt. "L'umiltà e il desiderio di creare giochi fantastici sono l'unica ragione della nostra esistenza".