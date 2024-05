PlayStation Showcase, tra "certezze" e dubbi sui giochi che potrebbero mostrare

Ovviamente ci sarà spazio anche per le terze parti in un evento di Sony Interactive Entertainment, ma in quel caso è difficile indovinare cosa potremmo vedere. Per ora quindi concentriamoci solo su quanto i team dei PlayStation Studios potrebbero mostrare in questo vociferato nuovo PlayStation Showcase.

Ora come ora, si parla del 28 maggio come possibile data della presentazione . Sony più volte ha annunciato l'evento con scarsissimo preavviso, quindi la mancanza di novità ufficiali non è una conferma che le voci siano false, ma nemmeno che siano vere chiaramente . Questo non ferma i giocatori dall'immaginare cosa potrebbe essere annunciato, tra nuovi giochi e ripresentazioni di nomi già noti.

Nuovo giorno, nuovi rumor su un PlayStation Showcase (o State of Play, a seconda della fonte). Che sia tutto vero o tutto falso, è innegabile che il pubblico ha sete di novità da parte di Sony, visto che la lista dei giochi esclusivi in uscita è veramente risicata ora che Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Rise of the Ronin e Stellar Blade si sono fatti da parte.

Tra "certezze" e dubbi del PlayStation Showcase

Di Concord abbiamo visto solo un teaser

Se un evento di Sony Interactive Entertainment è in arrivo, possiamo avere una sola grande certezza: farà vedere Concord. Parliamo dello sparatutto in prima persona PvP online di Firewalk. Si tratta di un titolo sci-fi di cui non sappiamo praticamente nulla, se non che è previsto per il 2024. Con la prima metà dell'anno che si prepara alla conclusione, pare ovvio che Sony vorrà mostrarlo in modo approfondito alla prima occasione utile, per iniziare a pubblicizzarlo. A meno che ovviamente non sia stato rimandato, ma le ultime indicazioni parlano ancora di quest'anno.

Death Stranding 2: On the Beach, altro gioco di PS5 noto, ha da poco completato il motion capture e il doppiaggio e non ci aspettiamo che sia pronto entro la fine del 2024. Kojima stesso parla di altri 12 mesi di lavoro prima del completamento del gioco, quindi è più facile che il periodo di uscita sia previsto per il 2025. Visto anche che a inizio anno vi è stata già una presentazione, crediamo che a questo giro le avventure di Sam Bridger non avranno spazio nell'evento di Sony.

Silent Hill 2 Remake "è quasi pronto" da due anni, è la volta buona?

Per il resto, Sony ha accordi di esclusività console per giochi come Silent Hill 2 remake (una data di uscita potrebbe essere l'annuncio giusto per lo State of Play / PlayStation Showcase) e produzioni più piccole come Sword of the Sea e Towers of Aghasba. Vi è anche il remake di Until Dawn che potrebbe ricevere una nuova presentazione, ma dobbiamo ammettere che non lo vedremmo come il fiore all'occhiello della serata.

Ovviamente si spera che sia spazio soprattutto per le novità ma in questo caso si deve fondamentalmente tirare a indovinare.

Tecnicamente The Last of Us Parte 2 non ha ancora ottenuto un remake, quindi...

Naughty Dog in questi anni è stata impegnata con la versione online di The Last of Us (cancellata) e con il remake del primo capitolo della serie e la remaster del seguito (entrambe già pubblicate): possibile che abbiano già qualcosa di nuovo da mostrare?

Santa Monica Studio ha pubblicato God of War Ragnarok nel 2022, ma si è occupata anche del DLC gratuito distribuito a fine 2023. Sappiamo che Cory Barlog (game director di God of War 2018, ma non di Ragnarok) sta lavorando a un nuovo progetto, ma non ci sono indicazioni che sia pronto a mostrare qualcosa.

Sucker Punch potrebbe voler condividere un teaser di Ghost of Tsushima 2, visto che sono passati quasi quattro anni dal gioco base e tre dall'espansione. Sappiamo anche che non vi è un secondo progetto sullo sfondo, quindi un PlayStation Showcase sarebbe il momento giusto per una conferma del nuovo gioco.

Ghost of Tsushima 2 è una certezza, ma quando arriverà è in dubbio

Parlando di team fermi da tempo, ci sono Bend Studio che è ferma dai team di Days Gone, Bluepoint che non ha detto una parola dopo il remake di Demon's Souls (sì, vogliamo Bloodborne remake ora; no, non lo otterremo), Team Asobi invece potrebbe tentare il passo in avanti con un progetto più massiccio dopo le opere su Astrobot per VR e Astro's Playroom per PS5, e infine Housemarque potrebbe essere pronta per il suo prossimo progetto.

Le possibilità sono molte ma abbiamo il sospetto che pochissimi di questi team avranno qualcosa da fare vedere. Di certo, in ogni caso, sarebbero tutti progetti per il 2025 inoltrato. Quali sono le vostre speranze?