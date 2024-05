The Witcher Stagione 4: clip mostra in anteprima Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia

Netflix ha pubblicato una clip ufficiale della Stagione 4 della serie TV The Witcher, tratta molto liberamente dai romanzi di Andrzej Sapkowski, in cui viene mostrato in anteprima il nuovo Geralt di Rivia, ossia Liam Hemsworth, che ha preso il posto di Henry Cavill dopo la presunta rottura di quest'ultimo con la produzione. Vediamo il video.

Come avete potuto vedere, si tratta di un filmato molto semplice, in cui vediamo Geralt inquadrato di spalle mentre cammina insieme al suo cavallo. Dopo averci mostrato una serie di dettagli rivelatori, Geralt si ferma e si gira, mostrandoci il suo nuovo volto.