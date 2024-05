Fallout: la serie TV potrebbe aver fruttato più di 80 milioni di dollari di ricavi extra a Bethesda

Il fatto che le vendite dei giochi della serie Fallout abbiano ricevuto una forte spinta dalla serie TV di Prime Video era chiaro a tutti, ma VG Insights ha voluto fare i conti, partendo dai dati disponibili sulla sua piattaforma, per produrre una stima dei potenziali ricavi avuti da Bethesda. In realtà si tratta di stime che partono da aprile e guardano fino a settembre, quindi anche ai ricavi potenzialmente non ancora fatti.

Secondo VG Insights, nel periodo dato Fallout 4 dovrebbe vendere 2 milioni di copie in più, con un fatturato stimato di 22 milioni di dollari, mentre Fallout 76 dovrebbe vendere un totale di 1-1,5 milioni di copie in più, con un fatturato stimato di 16 milioni di dollari. Per Fallout 76 si parla anche di ricavi provenienti dagli acquisti in gioco, che dovrebbero attestarsi sui 12 milioni di dollari.