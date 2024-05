Le foto cancellate da anni sull'iPhone potrebbero tornare a causa di un bug

Sebbene l'aggiornamento sia stato rilasciato rapidamente, rimangono domande su quanti utenti siano stati effettivamente colpiti , quali immagini potrebbero riapparire e cosa fare nel caso di dispositivi non più sotto il controllo dell'utente. Questo problema è aggravato dal fatto che, su iOS, le foto eliminate tecnicamente rimangono nella cartella "Eliminati di recente" per 30 giorni prima di scomparire definitivamente. Tuttavia, la comparsa di foto cancellate anni fa indica un problema più profondo nella gestione dei dati.

Le note di rilascio dell'aggiornamento spiegano che "questo aggiornamento fornisce importanti correzioni di bug e risolve un raro problema per cui le foto che avevano subito una corruzione del database potevano riapparire nella libreria Foto anche se erano state eliminate." Questo bug ha sollevato serie preoccupazioni sulla privacy, soprattutto considerando che alcune delle foto riapparse erano estremamente personali. In un caso, un utente ha scoperto che le foto eliminate erano riapparse su un iPad che era stato cancellato e venduto a qualcun altro.

Silenzio di Apple e richiesta di trasparenza

L'aggiornamento in questione per iPadOS che risolve il problema.

Il silenzio di Apple su questo problema non aiuta a rassicurare gli utenti. Finora, l'azienda non ha fornito spiegazioni dettagliate sul motivo per cui questo bug si è verificato, né ha comunicato chiaramente quali misure siano state prese per risolverlo e prevenire futuri incidenti simili. Alcuni utenti hanno anche riportato problemi con messaggi vocali eliminati che sono riapparsi, sollevando ulteriori dubbi sulla sicurezza dei dati sui dispositivi Apple.

Apple ha sempre promesso una forte protezione della privacy nei suoi prodotti, vantandosi di software che mantiene i dati degli utenti criptati e sicuri. Tuttavia, la mancanza di una comunicazione chiara su un problema così critico mette in discussione queste affermazioni. Anche se l'aggiornamento iOS 17.5.1 corregge il bug, gli utenti vogliono sapere cosa ha causato il problema, come è stato risolto e cosa farà Apple per garantire che non si ripeta.