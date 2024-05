Genshin Impact, versione 4.7: data e orario della presentazione del nuovo aggiornamento

Sarà possibile seguire l'evento in diretta tramite il canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, a questo indirizzo . Oppure potrete recuperare la trasmissione in differita dal canale YouTube, da qui .

Hoyoverse si è affacciata sui social network per annunciare una nuova diretta su Twitch dove presenterà i nuovi contenuti in arrivo su Genshin Impact con l'aggiornamento della versione 4.7 . L'appuntamento è fissato alle 14:00 italiane di venerdì 24 maggio .

Presto novità su Natlan?

Per l'occasione verranno presentanti i nuovi personaggi in arrivo, ovvero Sigewinne, Clorinde e Sethos, nonché eventi a tempo limitato, banner e nuove missioni da affrontare. Oltre alle novità in arrivo, solitamente durante questi appuntamenti la casa cinese svela nuovi codici promozionali a tempo limitato che permettono di riscattare Primogemme e altri bonus, che dunque è consigliabile sfruttare prima della scadenza.

Considerando le tempistiche degli aggiornamenti di Genshin Impact, ormai non dovremmo essere lontani dalla versione 5.0 e dunque durante la diretta potrebbe arrivare anche un piccolo teaser di Natlan, la nazione del fuoco e prossima tappa del Viaggiatore. Staremo a vedere. In ogni caso come da tradizione riporteremo sulle nostre pagine ogni possibile novità non appena possibile.