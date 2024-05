Farming Simulator 22: è un enorme successo con più di 6 milioni di copie vendute

Farming Simulator 22 festeggia i 30 mesi di successi e novità, tra aggiornamenti enormei e un'impressionante attenzione da parte della comunità, che lo ha graziato con più di 6.000 mod approvate, per 1,6 miliardi di download. Considerando che è stato lanciato a novembre 2021, si tratta di numeri davvero ragguardevoli.

GIANTS Software vanta sei aggiornamenti gratuiti dei contenuti, molteplici pack lanciati e due espansioni che hanno arricchito il gioco base con venticinque nuove caratteristiche. C'è anche un trailer che ripercorre la storia del gioco, che potete vedere qui di seguito.

Introdotte nel corso degli anni anche alcune grandi novità per la serie, che trovate riepilogate qui di seguito: le catene di produzione, che permettono di produrre beni di valore; le sfide stagionali e il calendario della crescita hanno invece aumentato il realismo.

Il supporto multiplayer cross-platform ha unito la community e migliorato l'esperienza online sia per la modalità cooperativa che per quella competitiva (utilizzata nei prossimi campionati mondiali e nella quinta stagione di Farming Simulator League).