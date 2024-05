Epic Games Store: il gioco misterioso gratis del 23 maggio pare sia stato svelato in anticipo

A quanto pare il gioco gratis misterioso del 23 maggio dell'Epic Games Store è stato svelato in anticipo grazie ad alcuni indizi lanciati dal noto leaker billbil-kun, solitamente molto affidabile in materia dello store di Epic Games.

Come possiamo vedere la "gola profonda" ha lanciato ieri un piccolo enigma su X, che poco tempo dopo è stato risolto dall'utente ZTDKXN$. Come forse avrete intuito dall'immagine in questione, salvo sorprese il gioco in regalo della prossima settimana si tratta di Farming Simulator 22.