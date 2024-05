Nintendo Switch: Little Kitty, Big City conquista la vetta della classifica dell'eShop

Little Kitty, Big City a quanto pare ha conquistato i giocatori su Nintendo Switch, tanto che nella settimana di debutto ha conquistato la vetta della classifica dell'eShop dell'ultima settimana.

Evidentemente è difficile resistere al fascino del puccioso gatto nero protagonista dell'avventura di Dobule Dagger Studios, di cui potrete leggere le nostre impressioni nella nostra recensione di Little Kitty, Big City.

Al secondo posto troviamo un'altra novità, ovvero Animal Well, il metroidvania che sta conquistando grandi consensi tra giocatori e stampa (a tal proposito, se ancora non l'avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione). Proseguiamo con Paper Mario: Il Portale Millenario, che conquista il gradino più basso del podio grazie ai preorder del remake per Switch, probabilmente anticipando quale sarà il gioco in vetta della prossima settimana.

Il resto della classifica include nomi noti come Stardew Valley, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe, mentre Another Crab's Treasure ed Endless Ocean Luminous hanno perso diverse posizioni dopo aver conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto nella settimana di debutto.