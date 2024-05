Xbox Game Pass: l'arrivo di Call of Duty potrebbe aumentare i prezzi, per più di un insider

Per quanto riguarda Shinobi602, in risposta a un utente di ResetERA che ipotizzava una possibile riformulazione dei tier del Game Pass per renderlo meno confusionario e l'aggiunta di una nuova tariffa, ha detto: "Sì, ci saranno dei cambiamenti". Della stessa idea anche NateDrake, che sempre su ResetERA ha riferito "Sono in arrivo dei cambiamenti che riguardano i prezzi e il cambio di un tier".

In particolare eXtas1s con un post pubblicato ieri su X ha riferito: "Posso assicurarvi che sono in arrivo cambiamenti ai livelli di Xbox Game Pass , principalmente a causa di Call Of Duty. Ci sono ancora cose da confermare, ma spero di potervi aggiornare presto."

Novità all'Xbox Games Showcase di giugno?

Come forse saprete, pochi giorni fa Sarah Bond, presidente di Xbox, ha confermato che tutti i giochi Activision Blizzard arriveranno all'interno del catalogo del Game Pass, il che include per forza di cose anche Call of Duty e dunque è lecito aspettarsi un annuncio formale in occasione dell'Xbox Games Showcase in programma per il 9 giugno.

Per quanto riguarda invece le indiscrezioni qui sopra, vale sempre la regola di non prendere come oro colato informazioni non ufficiali, per quanto è sicuramente curioso il fatto che tutti e tre gli insider si siano pronunciati in merito a dei cambiamenti per il servizio più o meno nello stesso momento. Non resta che attendere per scoprire se sono informazioni veritiere o meno.