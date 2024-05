Ghost of Tsushima è il quarto miglior lancio su Steam di un gioco PlayStation

La versione PC di Ghost of Tsushima: Director's Cut al momento è il quarto miglior lancio di un gioco pubblicato da PlayStation su Steam in termini di giocatori attivi simultanei.

Come indicato dal portale SteamDB, il gioco ha raggiunto un picco di 59.224 utenti simultanei nel giorno del debutto, mentre nella giornata di ieri si è arrivati a 61.453. Un risultato dunque inferiore a quello di Marvel's Spider-Man Remastered (66.436 giocatori) e superiore al quinto in classifica, ovvero Horizon Zero Dawn Complete Edition (56.557).

Per completezza di seguito trovate la top 10 dei giochi PlayStation che hanno registrato i picchi più alti su Steam dalla loro pubblicazione: