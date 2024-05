Prendendo enorme ispirazione da Bushido Blade, Die by the Blade è un picchiaduro 1 vs 1 di Grindstone, Triple Hill Interactive e Toko Midori Games già disponibile su PC e in arrivo nel corso dell'anno su console. Il ritorno al passato però non ha fatto bene a questo titolo che fatica a focalizzare i propri punti di forza e a proporre sufficienti contenuti ai giocatori. Vediamo perché in questa nostra recensione di Die by the Blade .

Una caratteristica delle produzioni indipendenti o comunque a basso budget è spesso di andare a riprendere una serie di idee videoludiche che sono da tempo state messe da parte dai grandi editori, cercando di attirare verso di sé una nicchia più o meno grande di appassionati scontenti per il vuoto lasciato da un certo videogioco. Nascono così giochi come Stardew Valley, che diventano un successo meritato sotto ogni punto di vista, ma alle volte arrivano anche prodotti meno di impatto, come purtroppo è Die by the Blade.

Die by the Blade, le basi

Attacca, para, muori: Die by the Blade vi dà una sola possibilità

Prima di tutto, capiamo come funziona Die by the Blade. In questo picchiaduro non abbiamo una barra della vita: la morte arriva con un singolo contatto con la lama nemica. Gli attacchi si basano sulla posizione dell'arma come in Bushido Blade (o For Honor); possiamo tenerla bassa, media o alta ed eseguire combo in base al punto di partenza. Queste sono importanti perché se il terzo colpo tocca il nemico viene ucciso in ogni caso anche se tenta di parare.

Il nostro compito è quindi o essere fuori portata (si può schivare con una lunga rotolata o un passetto) oppure bloccare uno dei primi due colpi così da fermare la combo. Se la nostra lama si trova nella stessa posizione di quella avversaria pariamo in automatico ma non respingiamo il nemico, quindi cercare di rimanere al passo con la posizione nemica non ha senso: l'unica reale possibilità per la difesa è il parry che devia totalmente il colpo indipendentemente dall'avere l'arma in alto, basso o a metà altezza. Questo toglie focus alle combo, perché sappiamo che l'avversario non vorrà mai reagire in base alla posizione: la conseguenza è che noi per primi preferiremo evitare di distrarci ragionando troppo sulle combo e ci basterà usarne una. Variare serve per distrarre il nemico, ma con solo sei combo per arma non crediamo che sul lungo termine i giocatori di Die by the Blade potranno essere ingannati facilmente.

Bisogna inoltre notare che il parry non ci permette di contrattaccare subito, in quanto tra un'azione e la successiva vi è sempre un momento in cui il personaggio non può agire. La conseguenza è che le battaglie sembrano andare a scatti e siano poco responsive, ma è chiaramente una scelta degli sviluppatori votata a dare maggior peso a ogni scelta. Non potete attaccare, deflettere il colpo, schivare o che altro e poi cambiare idea: vi siete impegnati in una scelta e ora ne pagate le conseguenze con un momento di vulnerabilità. Apprezziamo la cosa, anche se siamo certi che per molti sarà un fastidio se sono abituati a picchiaduro rapidi e in cui tutto avviene nell'arco di decimi di secondi.

Spiegare come funzione uno scontro in Die by the Blade è in realtà complesso poiché è come giocare a carta, sasso, forbice ma fingendo di avere sei mani. Le combo complete battono tutto tratte un buon posizionamento, i parry deviano i primi due colpi e fanno recuperare stamina ma se arrivano troppo in anticipo lasciano esposti, un attacco in rotolata è rapido ma durante il movimento non possiamo difenderci; al tempo stesso il nemico può anche inserire un parry nel mezzo dell'attacco per fintare ed evitare la nostra difesa e attaccare subito dopo ma se l'avversario attacca invece di parare la finta ci lascia esposti. Di più, le combo velocizzano gli attacchi, ma evitare il secondo colpo della combo (volontariamente o meno) può far perdere il ritmo all'avversario che anticipa troppo il parry e si espone. Al tempo stesso se il nemico ha iniziato una propria combo e la concatena correttamente sarà più rapido rispetto ai nostri attacchi singoli.

Potremmo fare anche altri esempi, ma crediamo che l'idea sia chiara. Si tratta di trovare il momento giusto di agire, cercando di capire in che modo attaccherà il nemico. Anche per questo gli scontri migliori sono quelli che ci danno il numero più alto di vite, così da avere due o tre morti per capire come attaccare e difendersi contro questo avversario e magari rimontare. Il risultato sono incontri che possono assolutamente essere emozionanti, con l'adrenalina che scorre dopo un paio di parate ben eseguite sapendo che ogni scelta o indecisione può portare alla nostra morte. Oppure il risultato sono battaglie in cui tutto va un po' a caso, perché l'abilità conta fino a un certo punto. È come giocare a carta, sasso, forbice: puoi ragionare quanto vuoi ma alle volte devi solo provare e vedere come va.