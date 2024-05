Steam: disponibili i Saldi di Devolver Digital per il 15° anniversario del publisher

Devolver Digital quest'anno compie il suo il 15° anniversario e per l'occasione sono stati lanciati dei Saldi dell'Editore dedicati su Steam, che propongono la maggior parte dei giochi del catalogo del publisher scontati fino al 90%.

Tra i giochi in promozione spiccano Cult of the Lamb, venduto al prezzo di 13,79 euro con una riduzione del 40%, e The Talos Principle 2, proposto a 17,39 euro, contro i 28,99 euro canonici. Prezzi dimezzati per Wizard with a Gun e Return to Monkey Island, che potrete aggiungere alla vostra raccolta per 12,25 euro cadauno. Troviamo anche tanti giochi sotto i 5 euro, come ad esempio Gris (2,95 euro), Broforce (2,95 euro), Loop Hero (4,88 euro), Hotline Miami (1,95 euro) e il primo The Talos Principle (4,34 euro).