PlayStation Store: al via le Offerte del Weekend per PS4 e PS5

Sono disponibili sul PlayStation Store delle nuove Offerte del Weekend, con decine di giochi PS4, PS5 e DLC a prezzi scontati. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Tra i giochi in offermta troviamo il sempreverde GTA 5, che da poco ha superato il tetto delle 200 milioni di copie vendute, al prezzo di 19,79 euro, con il 67% di sconto sul totale. Rimanendo in casa Rockstar chi non si è mai avvicinato alla serie Red Dead, può rimediare grazie al bundle che include Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 a 59,99 euro, anziché 99,99 euro.

Cambiando completamente genere, Borderlands 3 è in offerta a 11,24 euro, scontato dell'85%, mentre la Ultimate Edition, che include tutti i numerosi DLC pubblicati finora, è in vendita a 29,99 euro. A Plague Tale Requiem invece viene proposto a 23,99 euro scontato del 60% o in bundle con il prequel Innocence a 31,99 euro in totale.