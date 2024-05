PlayStation Store, Grandi Giochi, Grandi Affari: le offerte migliori per PS4 e PS5

La promozione Grandi Giochi, Grandi Affari è tornata su PlayStation Store, portando con sé una serie di offerte davvero interessanti su di un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5. L'iniziativa promette sconti fino all'80% e sarà valida da qui al 23 maggio, dunque avrete qualche giorno di tempo per valutare i vostri acquisti. Dal ritorno al passato di Assassin's Creed Mirage alle tante novità e alle sequenze spettacolari di Like a Dragon: Infinite Wealth, dalle magiche atmosfere di Sea of Stars agli impegnativi combattimenti di Lords of the Fallen, passando per il recente remake di Brothers: A Tale of Two Sons, ecco la nostra immancabile selezione.

Assassin's Creed Mirage Basim, l'enigmatico protagonista di Assassin's Creed Mirage I segreti di Basim finalmente rivelati: Assassin's Creed Mirage ci conduce nella Baghdad del IX secolo per raccontare la storia di un giovane ladro e degli eventi drammatici che lo hanno spinto a diventare un Occulto, sottoponendosi a un duro allenamento e acquisendo l'abilità di agire nell'ombra per servire la luce, difendendo gli oppressi ed eliminando gli oppressori. Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, il gioco si pone come un accorato omaggio ai capitoli classici della serie: spariscono gli elementi RPG che avevano caratterizzato l'ultima trilogia e tornano elementi come il parkour e l'azione stealth, nell'ambito di un'avventura più contenuta nelle dimensioni ma comunque in grado di introdurre alcune novità. Grazie alle nuove offerte, Assassin's Creed Mirage può essere vostro al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, ovverosia 24,99€ anziché 49,99€: una riduzione del 50% che convincerà senz'altro gli scettici, consentendogli di immergersi ancora una volta nelle atmosfere di un franchise che ancora oggi gode di una grandissima popolarità. E se vi serve sapere altro, c'è la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage ad attendervi.

Like a Dragon: Infinite Wealth I personaggi di Like a Dragon: Infinite Wealth Due protagonisti e una nuova ambientazione: sono questi gli ingredienti principali di Like a Dragon: Infinite Wealth, l'ultimo episodio della serie SEGA che riprende la struttura in stile jRPG con combattimenti a turni di Yakuza: Like a Dragon ma la arricchisce di tanti nuovi elementi, affiancando al nuovo protagonista Ichiban Kasuga anche il leggendario Kazuma Kiryu. Quest'ultimo, in missione alle Hawaii dopo gli eventi narrati in Like a Dragon Gaiden, scopre di essere sulle tracce della stessa persona che Ichiban sta cercando, ma che è finita nel mirino anche di un temibile gruppo criminale. Fra scontri spettacolari, abilità inedite, folli minigame e affascinanti scenari da esplorare, quest'avventura vi terrà impegnati per decine e decine di ore. Ebbene, con la promo Grandi Giochi, Grandi Affari è possibile portarsi a casa il gioco alla cifra più bassa finora su PS Store, 48,99€ anziché 69,99€ per uno sconto pari al 30%. Ne vale la pena? Date un'occhiata alla nostra recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth per trarre le vostre conclusioni.

Sea of Stars I protagonisti di Sea of Stars nell'artwork ufficiale del gioco Se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus, Sea of Stars viene via a soli 19,24€ anziché 34,99€: una riduzione del 45% che potrebbe senz'altro convincervi a recuperare lo straordinario jRPG firmato Sabotage Studio, che rende omaggio ai grandi classici del passato cercando però di introdurre elementi moderni e innovativi all'interno di quelle meccaniche. Una formula accattivante e riuscita, che ci prende per mano mentre viene raccontata la storia di Zale e Valere, i protagonisti del gioco, inevitabilmente destinati a salvare il mondo. Sullo sfondo di un'ambientazione meravigliosamente tratteggiata in pixel art, fra missioni principali e secondarie, saremo testimoni di una direzione artistica straordinaria: ne abbiamo parlato nella recensione di Sea of Stars.

Lords of the Fallen Uno dei tanti affascinanti boss di Lords of the Fallen Se amate il sottogenere dei soulslike, ma eravate in attesa di uno sconto per acquistare Lords of the Fallen, ecco la vostra occasione: l'action RPG di Hexworks è disponibile in offerta a metà prezzo, 34,99€ anziché 69,99€, ed è pronto a catapultarvi nelle inquietanti atmosfere dark fantasy di un'esperienza affascinante e ambiziosa, sebbene tutt'altro che perfetta. Come abbiamo infatti scritto nella recensione di Lords of the Fallen, a fronte di un design eccellente degli scenari e di un sistema di combattimento portentoso, capace di unire solidità e tante sfaccettature, il gioco soffre per via di qualche evidente problema con il bilanciamento della difficoltà e per alcune scelte che non favoriscono l'esplorazione, ma con gli ultimi aggiornamenti la situazione dovrebbe essere migliorata.