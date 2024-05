PlayStation Store: al via i PlayStation Indies con tante offerte su giochi PS4 e PS5 indipendenti

Oggi il PlayStation Store ha dato il via alle promozioni PlayStation Indies, che, come suggerisce il nome, propongono una variegata selezione di giochi indipendenti o realizzati con budget ridotto per PS4 e PS5.

Tra i giochi in offerta troviamo Balatro, il gioco di carte roguelike che ha stregato pubblico e critica, a 11,99 euro, con uno sconto del 20%. Rimanendo in tema di uscite recenti, segnaliamo anche Brothers: A Tale of Two Sons Remake, in vendita con una riduzione del 33% che porta il prezzo a 13,39 euro.

Proseguiamo con l'acclamato GDR Disco Elysium - The Final Cut a 11,99 euro, con uno sconto del ben il 70% sul totale, il sempreverde Stardew Valley a 11,19 euro e Sea of Stars a 19,24 euro, scontato del 45%. Molto interessante anche il pacchetto che include Cuphead e il DLC the Delicious Last Course, venduto a 18,89 euro, scontato del 30%.