PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi di maggio per PS4 e PS5

Come da programma, pochi minuti fa Sony ha annunciato in via ufficiale i giochi PS4, PS5 e i classici delle passate console che verranno resi disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì prossimo, il 21 maggio.

Vale la pena ricordare che, a differenza dei giochi del tier Essential (come quelli di maggio), i titoli inclusi nei livelli Extra e Premium dell'abbonamento saranno fruibili dagli abbonati fintanto che rimarranno all'interno del catalogo, con i tempi medi di permanenza che sono variabili, da alcuni mesi fino anche ad anni. Solitamente Sony avvisa con circa un mese di anticipo quando un titolo è prossimo al lasciare il catalogo. Ad esempio, sappiamo già da tempo che ben 35 giochi lasceranno il servizio la prossima settimana.