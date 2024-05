PlayStation Plus: i giochi gratis per PS4 e PS5 di maggio sono disponibili da oggi

Gli attuali giochi del PlayStation Plus di maggio saranno disponibili fino al 4 giugno , data in cui verranno sostituiti dalle nuove proposte del mese prossimo, e possono essere scaricati da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.

Si tratta di una mandata piuttosto ricca, che comprende ben quattro titoli e tra i quali troviamo giochi di notevole interesse, anche dei veri e propri best seller come il titolo di calcio da parte di EA, sempre in vetta alle classifiche soprattutto da queste parti.

Come da tradizione, trovandoci al primo martedì del nuovo mese arrivano anche le novità di PlayStation Plus, con i giochi "gratis" per PS4 e PS5 del mese di maggio che sono disponibili da oggi , 7 maggio, per gli abbonati a tutti i livelli del servizio Sony a partire da Essential.

Una panoramica sui giochi di maggio

EA Sports FC 24 porta avanti la celebre simulazione calcistica di EA

EA Sports FC 24 ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della nuova versione della simulazione calcistica di EA a cadenza annuale, che in questo caso per la prima volta adotta una nuova denominazione a causa della scadenza degli accordi con la FIFA per l'utilizzo della sigla del nome.

Si ipotizzava qualche possibile ricaduta sulla popolarità del gioco a causa di questa variazione, ma in realtà FC 24 sta andando benissimo sul mercato almeno quanto il precedente FIFA 23, quindi la tradizione è rimasta perfettamente intatta.

Ghostrunner 2 è un gioco d'azione in prima persona che mischia combattimenti a movimenti su piattaforme, caratterizzato da un affascinante quanto inquietante mondo cyberpunk. Il protagonista è una sorta di ninja tecnologico dalle movenze particolarmente fulminee, cosa che dona un notevole appeal al gameplay, così come l'ambientazione strutturata come una sorta di torre in cui avanzare di livello in livello.

Tunic è uno dei titoli indie più belli di questi anni, semplicemente. Da molti definito una sorta di Zelda-like, in verità il titolo di Andrew Shouldice è dotato di un'identità molto forte e particolarissima, come si svela giocando.

Tunic è una vera meraviglia di gioco

A partire dalla fantastica idea del "libretto di istruzioni" da svelare, Tunic si rivela essere un gioco in grado di proporre combattimenti impegnativi in certi casi ma anche enigmi veramente creativi e stimolanti, un gioco davvero obbligatorio per chi cerca qualcosa di peculiare.

Infine, Destiny 2: L'Eclissi rappresenta una delle maggiori espansioni per il gioco Bungie, uscita circa un anno fa e rappresentante ancora forse uno dei modi migliori per lanciarsi all'interno dell'universo fantascientifico in questione, grazie alla notevole completezza dei contenuti all'interno.