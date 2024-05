PS Plus Essential: i giochi gratis di maggio per PS4 e PS5 sono stati annunciati

Sony Interactive Entertainment ha svelato in modo ufficiale quali sono i giochi di PlayStation Plus Essential (accessibili anche per chi è abbonato a Extra e Premium) di maggio. A partire dal 7 maggio sarà possibile reclamare i seguenti giochi:

EA Sports FC 24

Ghostrunner 2

Tunic

Destiny 2: L'Eclissi

Come sempre vi ricordiamo che i giochi di PS Plus Essential per PS4 e PS5 saranno sempre accessibile dopo essere stati reclamati, fintanto che siete abbonati. Anche dopo che saranno rimossi dall'offerta del mese in corso e sostituiti da nuovi giochi, potrete sempre riscaricarli e avviarli (ripetiamo, sempre che il vostro abbonamento sia ancora attivo). Se cancellate l'abbonamento e successivamente lo riattivate, ritroverete tutti i giochi che avete precedentemente reclamato.