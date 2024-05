Starfield: il grosso update di maggio porta i 60 fps su Xbox Series X, data e dettagli

Bethesda ha annunciato i dettagli e la data di uscita per l'update di maggio di Starfield, che arriverà il 15 maggio e porterà con sé, tra le altre cose, l'attesa modalità a 60 fps per il gioco su Xbox Series X, oltre a numerose altre novità.

Come spiegato nel video diario degli sviluppatori, questo aggiornamento rappresenta una notevole evoluzione tecnica per Starfield, apportando numerosi miglioramenti al gioco in questione.

L'aggiunta più evidente è la possibilità di selezionare tra due modalità grafiche su Xbox Series X: Visual e Performance, con la prima che punta maggiormente su risoluzione e dettagli e la seconda che punta invece sui frame-rate alti e la stabilità di questi.

Sostanzialmente, Starfield potrà andare a 30, 40 o 60 fps su Xbox Series X, con la possibilità anche di selezionare la modalità "uncapped" per raggiungere anche risultati superiori, ma solo con display dotati di VRR.

La possibilità di selezione fra 30 e 60 fps è comunque presente anche per i display che non hanno VRR, ma c'è la possibilità che emerga del tearing, avvertono gli sviluppatori, in ogni caso sono presenti diverse opzioni tra cui scegliere.