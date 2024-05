Batman: Arkham Shadow annunciato per Meta Quest 3 con un trailer

Batman: Arkham Shadow è stato annunciato da Camouflaj e Oculus Studios per il visore VR Meta Quest 3 con il trailer che vedete qui sotto e ha già un periodo di uscita: il gioco arriverà verso la fine di quest'anno.

Basato evidentemente sulla saga di Batman Arkham, il nuovo titolo sviluppato dagli autori di Marvel's Iron Man VR, che come ricorderete sono stati acquisiti da Oculus Studios, porta avanti l'avventura del Cavaliere Oscuro seppure in un contesto inedito, quello appunto della realtà virtuale.

Per il momento i dettagli sono scarsi, e l'annuncio si limita a dire che "Gotham City è in pericolo e noi siamo gli unici in grado di salvarla". Una presentazione completa di Batman: Arkham Shadow, ad ogni modo, arriverà nel corso del Summer Game Fest 2024, il prossimo 7 giugno.