Batman: Arkham Shadow ha superato il milione di giocatori

Batman: Arkham Shadow di Camouflaj è un gioco esclusivo per visori VR . Molti avrebbero preferito un capitolo regolare al posto di Suicide Squad: Kill the Justice League , ma poco importa, visto che è una delle esperienze VR migliori degli ultimi tempi. È anche una di quelle che è riuscita a ottenere un certo successo, visto che potrebbe aver superato il milione di giocatori .

Obiettivo sbloccato

Come segnalato dallo YouTuber QuestWithMatt su Twitter, il primo trofeo di Batman: Arkham Shadow, chiamato "False God", è stato sbloccato da oltre 1 milione di giocatori. L'obiettivo viene ottenuto nei primi minuti di gioco, quindi permette di stimare in modo abbastanza preciso il totale dei giocatori. Quantomeno quello di chi ha avviato e provato brevemente Batman: Arkham Shadow.

Va detto che Batman: Arkham Shadow è incluso in bundle con i visori Meta Quest 3, quindi il milione di giocatori non è indicativo delle vendite vere e proprie, che sicuramente saranno inferiori. Del resto i bundle servono proprio a vendere l'hardware insieme a dei software e se ricordiamo il Tetris per Game Boy come uno dei giochi di maggior successo di tutti i tempi un motivo ci sarà, quindi si tratta di un investimento calcolato da parte di Meta. Difficile dire se la compagnia di Zuckerberg si aspettava di più o di meno in termini di diffusione del gioco.

Per il resto, il fatto che almeno un milione di persone abbia giocato a Batman: Arkham Shadow è indice dell'enorme interesse per la serie, considerando la scarsa diffusione della VR come piattaforma da gioco. Che il prossimo gioco di Rocksteady sia un nuovo Batman: Arkham?