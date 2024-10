Elijah Wood interpreta un personaggio di Batman: Arkham Shadow: scopriamo chi sarà

Parliamo del nuovo capitolo della serie dedicata all'Uomo Pipistrello, esclusiva per dispositivi per la realtà aumentata . Potremo essere Batman e combattere contro i nostri nemici, oltre a risolvere indagini.

Non è strano che grandi attori ottengano un ruolo all'interno di un videogioco, soprattutto uno famoso, ma è sempre curioso vedere quali progetti ottengono il supporto di attori noti a livello mondiale. Ora, ad esempio, scopriamo che Elijah Wood (famoso soprattutto per aver interpretato Frodo ne Il Signore degli Anelli) sarà parte del cast del gioco VR Batman: Arkham Shadow .

Il ruolo di Elijah Wood in Batman: Arkham Shadow

Per quanto riguarda il ruolo che Elijah Wood coprirà in Batman: Arkham Shadow, è quello di Dr Jonathan Crane ovvero Spaventapasseri, noto avversario del Cavaliere Oscuro. Il "villain" punta tutto sull'uso di un gas allucinogeno che è in grado di far emergere le paure più recondite di ogni persona, distorcendo la sua visione della realtà.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Quando Camouflaj mi ha inizialmente contattato per entrare a far parte del cast di questo progetto, ero molto incuriosito per diversi motivi", ha dichiarato Wood. "Sono un fan sfegatato di Batman - i film, i giochi, i fumetti, ho collezionato i giocattoli quando ero giovane - ed ero super incuriosito dall'idea che il prossimo capitolo della serie Arkham sarebbe stato realizzato interamente in VR".

Wood ha aggiunto che questa era la sua prima esperienza con il motion capture, e la prospettiva di farlo lo ha "entusiasmato". "E poi, ovviamente, interpretare un personaggio così iconico era una proposta interessante", ha concluso Wood. "Sono molto emozionato all'idea di vedere le vostre reazioni a questo gioco. Io stesso non vedo l'ora di provarlo e giocarlo, ma fino ad allora ricordate: Proprio come la paura, l'ombra esiste in tutti noi".

In una Q&A agli sviluppatori, il capo dello studio Camouflaj e direttore del gioco Ryan Payton e il direttore della produzione di Camouflaj Matt Walker hanno detto che avevano in mente Wood per il ruolo fin dall'inizio, senza "nessun piano di riserva" in atto se l'attore avesse detto di no. "Quindi, grazie a Dio, quando abbiamo preparato tutto il materiale e l'intero pitch, ha risposto molto favorevolmente all'offerta", hanno condiviso gli sviluppatori.

Ricordiamo che Batman: Arkham Shadow ha una data di uscita ufficiale e sarà gratis con Meta Quest 3S e Quest 3.