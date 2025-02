L'ex PlayStation Shuhei Yoshida è stupito dalla mancanza di sorprese nell'annuncio di Nintendo Switch 2

Niente sorprese

"Sono rimasto sorpreso dal fatto che non ci fossero molte sorprese", ha detto Yoshida. L'unica sorpresa che hanno mostrato per me è stata quella cosa dei mouse." Yoshida si riferisce alla sequenza nel trailer di annuncio di Switch 2 in cui i nuovi Joy-Con scorrono su una superficie come farebbe un mouse per computer.

Ha aggiunto di sperare che Nintendo li sfrutti "in un modo strano e sorprendente" che nessuno si aspetta, piuttosto che limitarsi a usarli per giochi come Call of Duty su Switch 2. Yoshida, che si è definito un grande fan di Nintendo, spera anche che il Direct di aprile "riveli qualcosa che ancora non conosciamo su Switch 2". Ha poi commentato la serie di leak che hanno preceduto l'annuncio ufficiale della console, dicendo di essersi sentito "molto dispiaciuto" per Nintendo per la situazione, spiegando come le fughe di notizie possano rovinare le sorprese. Il suo auspicio è che non ce ne siano più riguardanti la console.