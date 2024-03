Summer Game Fest 2024: data, orario e durata annunciati per il nuovo evento estivo

L'account ufficiale della Summer Game Fest ha annunciato in questi minuti, con un post su X, data, orario e durata per l'edizione 2024 del grande evento estivo di presentazione incentrato sui videogiochi, che si terrà come da tradizione a inizio giugno.

L'evento è fissato per l'8 giugno 2024 alle ore 00:00 italiane e durerà 2 ore, ovvero la mezzanotte tra il 7 e l'8 giugno in base a quanto riferito nel messaggio, presentandosi dunque come un evento decisamente ricco, come spesso accade per questa iniziativa relativamente nuova ma sempre molto ricca e particolarmente seguita dal pubblico.

Si tratterà, anche in questo caso, di un evento misto: avrà un palco e un pubblico presente in forma fisica ma anche una serata d'apertura trasmessa in streaming, come accade ormai regolarmente sia per questo evento che per i The Game Awards, ma anche un'area dedicata in cui vari inviati potranno provare titoli e parlare con gli sviluppatori. Anche in questo caso, a organizzare e condurre l'evento c'è Geoff Keighley.