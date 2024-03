Dragon's Dogma 2: la lista dei Trofei è apparsa in rete, alcuni sembrano impegnativi

Mancano meno di dieci giorni al lancio di Dragon's Dogma 2 nei negozi e come spesso accade la lista completa dei Trofei e gli obiettivi del gioco è trapelata in rete prima del tempo, offrendoci alcuni dettagli sulle imprese che gli Arisen dovranno compiere per conquistare l'ambito Platino.

Come svelato da Insider Gaming, in totale Dragon's Dogma 2 mette sul piatto 55 trofei, di cui 2 d'oro, 6 di argento, 46 di bronzo e l'immancabile Platino. Volendo potrete leggere la lista al completo a questo indirizzo, se non temete possibili spoiler su trama e altre potenziali sorprese in serbo da Capcom.

Chi punta a ottenerli tutti probabilmente dovrà prepararsi a un'avventura che porterà il contatore delle ore a numeri a tripla cifra. Ad esempio, il trofeo d'oro "Master of Maisters" richiede di aver appreso tutte le tecniche dei Maestri, in pratica degli NPC legati alle varie classi di Dragon's Dogma 2. In pratica sarà necessario sbloccarle tutte e avanzare nelle quest dei di questi personaggi, fino ad apprendere tutte le loro "abilità del mestro".