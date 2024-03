The Finals: abbiamo provato tutte le novità della seconda stagione

Dopo aver provato in anteprima i contenuti in arrivo con la seconda stagione di The Finals possiamo dire che il supporto da parte degli sviluppatori in termini di nuove aggiunte (armi, mappe e gadget), modalità e ascolto delle richieste della community si vede, ma solo la risposta del pubblico potrà dirci se il titolo è destinato a riavvicinarsi ai fasti del lancio o se la nicchia che è riuscita a ritagliarsi l'opera di Embark Studios si è definitivamente consolidata.

The Finals ha registrato un ottimo lancio (sia in termini di critica sia di pubblico) raggiungendo un picco di più di 300.000 giocatori simultanei secondo SteamDB . Dopo l'emozione iniziale, però, il numero di utenti ha iniziato a calare a ritmo sostenuto. Nonostante la prima stagione abbia dato una decisa rinfrescata al meta competitivo, in queste ore il picco di giocatori attivi si attesta intorno alle 30mila unità contemporanee: un buon numero, ma decisamente inferiore rispetto al debutto.

Un arsenale di possibilità

The Finals introduce un mare di nuovi gadget con la sua seconda stagione e un paio di questi saranno davvero rivoluzionari

Il tema di questa stagione (che manda avanti di qualche passo la narrativa del gioco) è l'hackeraggio da parte del gruppo CNS del game show virtuale su cui si fonda The Finals. Questo gruppo non solo ha fatto breccia nei sistemi della produzione, ma ne è diventato un vero e proprio sponsor pubblicando una mappa e una miriade di nuovi gadget. Si comincia con lo Smaterializzatore per i Medi, quella che, secondo noi, è l'aggiunta più interessante. È una specializzazione che cancella temporaneamente delle porzioni di superfici fisiche, come pareti, soffitti o oggetti, permettendo a chi lo utilizza di vedere, sparare e passare attraverso di esse. I passaggi possono essere usati anche dagli avversari, se vi dimenticherete di richiuderli, e non sono unidirezionali: i nemici potranno spararvi attraverso di essi una volta che vi avranno scoperto.

Un altro gadget interessante è il Cubo Anti-Gravità. Questo oggetto genera un campo cilindrico che manipola la gravità nelle sue immediate vicinanze, sollevando concorrenti e oggetti verso l'alto. Il suo punto di forza è la versatilità perché è possibile rendere inaccessibili le stazioni di cashout o effettuare attacchi a sorpresa ma, provandolo, il suo impatto non ci è risultato nemmeno paragonabile a quello di molti altri gadget a cui i Pesanti hanno accesso. Il Gateway per i Leggeri, invece, è un'ottima combinazione di potenziale offensivo e difensivo perché consiste in una coppia di portali a raggio limitato.

I Medi sono la classe che riceverà più giocattoli nuovi ma quelli che ne escono meglio di tutti, secondo noi, sono i Leggeri

Quando entrambi vengono lanciati e attivati, i concorrenti e gli oggetti possono spostarsi tra i due luoghi. Chiunque può utilizzare un portale, ma i giocatori non possono vedere o sparare attraverso di esso. Le occasioni in cui è possibile sfruttarlo sono tantissime, dall'attacco alla difesa, dal riposizionamento a metà combattimento all'imboscata a sorpresa: è un rampino migliore, più versatile ed efficace e vi consigliamo caldamente di provarlo se lo stile di gioco dei Leggeri è quello che fa per voi. L'ultima aggiunta in fatto di gadget è il Data Reshaper per i Medi che trasforma le fortificazioni nemiche (o qualsiasi altro oggetto casuale) in qualcosa di completamente diverso. Una mina può diventare una sedia e una fastidiosa torretta può trasformarsi magicamente in un tavolo.

Questo gadget è quello che più vi farà sentire degli hacker in questa stagione ma, purtroppo, il ritmo frenetico degli assalti alle posizioni fortificate potrebbe rendere questo strumento poco adatto al flusso di gioco di The Finals, dato che restare immobili per cancellare una mina o una torretta mentre tutto esplode attorno a voi equivale a morte certa. Solo nel caso stiate tentando un assalto silenzioso a sorpresa, e non volete essere scoperti, questo gadget può avere senso ma è una situazione che capita davvero di rado.