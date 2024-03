Persona 3 Reload: The Answer disponibile solo con il Pass Espansioni, non sarà venduto separatamente

La conferma è arrivata tramite un portavoce di Atlus su richiesta di PushSquare, che ha spiegato che "le tre parti che compongono il Pass Espansioni non saranno vendute separatamente e saranno disponibili solo come parte del pass completo ".

Episode Aigis: The Answer , l'espansione di Persona 3 Reload che aggiunge un nuovo epilogo e svariate ore di gioco aggiuntive, non verrà venduto separatamente dal Pass Espansioni , al momento acquistabile al prezzo di 34,99 euro.

Un remake non completo

Persona 3 Reload

Questa decisione potrebbe far storcere ulteriormente il naso dei giocatori, già contrariati del fatto che The Answer richiederà un esborso aggiuntivo, nonostante fosse già incluso in Persona 3 FES del 2007 e sia ritenuto dalla stessa Atlus un pezzo fondamentale per la trama del gioco.

Infatti, oltre all'espansione della storia, il Pass include esclusivamente una manciata di musiche e costumi extra per i personaggi, contenuti che molti utenti ritengono superflui ma che saranno costretti ad acquistare nel caso volessero giocare a Episode Aigis.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, i giocatori su PC e Xbox possono ottenere gratuitamente il Pass Espansioni di Persona 3 Reload riscattandolo dalle ricompense di PC e Xbox Game Pass.