Persona 3 Reload: Episode Aigis The Answer, nuovi dungeon e dettagli sull'espansione

Il DLC aggiunge un nuovo epilogo alla storia principale, con elementi narrativi ripresi direttamente da FES e ricostruiti con la nuova grafica, ma ci sono anche alcune caratteristiche nuove, in particolare per quanto riguarda nuovi dungeon aggiunti.

Si tratta, in sostanza, dell'aggiunta principale dell' Expansion Pass di Persona 3: Reload , che ripropone i contenuti esclusivi della vecchia edizione Persona 3 FES nella forma moderna in cui abbiamo visto rifatto l'intero capitolo attraverso il remake in questione.

Durante l'Xbox Partner Preview di ieri è stato annunciato anche l' Expansion Pass di Persona 3 Reload , che contiene in particolare la sostanziosa espansione Episode Aigis: The Answer , con qualche dettaglio su questa che emerge dalle parole del producer Kazuhisa Wada.

Le novità del nuovo episodio

Un'immagine sui contenuti nuovi del Pass Espansione di Persona 3 Reload

"Sebbene la storia rimanga la stessa vista in passato, i contenuti sono stati tutti rielaborati per. Consentire ai giocatori di immergersi meglio nel mondo dei personaggi. Oltre al nuovo attacco speciale, Theurgy, ci sono nuovi dungeon ad apportare ulteriori esperienze per gli utenti che hanno già completato il gioco originale", ha affermato Wada.

"Il nuovo episodio soddisferà sia chi ha già giocato all'originale Persona 3 FES che coloro che hanno invece provato il gioco per la prima volta". Il producer ha peraltro riferito che le aggiunte di Episode Aigis: The Answer sono parte integrante della storia principale e che il gioco non sarebbe completo senza questa espansione.

Ha anche riferito che Atlus aveva preso in considerazione il fatto di inserirlo direttamente all'interno del gioco principale, rispondendo in questo modo alle molte critiche mosse dagli utenti nei confronti di questa iniziativa, ma che ci sono stati dei "problemi" non meglio definiti che ne hanno impedito l'inclusione fin dall'inizio.

Abbiamo il sospetto che tale spiegazione probabilmente non soddisferà molto coloro che hanno visto come una mossa poco elegante il fatto di non introdurre fin da subito all'interno del remake tutti i contenuti usciti in precedenza.