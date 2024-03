One Piece Odyssey in versione PS5 è ora in fortissimo sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare One Piece Odyssey in versione PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 71%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

One Piece Odyssey

Parte della ciurma di Rufy in One Piece Odyssey

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo a turni, probabilmente non il migliore di sempre nel genere, ma a nostro parere è "tra i migliori giochi di One Piece mai fatti". Si tratta di un progetto a "ricco di amore per la saga di Oda e per i suoi fan" che non possiamo non consigliare.

In questa avventura dovremo esplorare una nuova isola e rimettere insieme la ciurma di Rufy, sfruttandone le capacità per proseguire le avventure, con una storia canonica nella saga.