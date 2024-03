Dragon's Dogma 2: un video da 11 minuti mostra nel dettaglio due classi avanzate

Precisamente, in questo video abbiamo la possibilità di vedere in azione in modo espanso due classi: l'Arcier-mago e il Cavaliere mistico , ovvero due classi che fondono i colpi fisici e la magia, ma in modo molto diverso.

I dettagli sulle due classi di Dragon's Dogma 2

Il Cavaliere mistico usa la doppia lama

L'Arcier-mago è una classe che fonde, come è ampiamente ovvio dal nome, le abilità dell'arciere con le magie del mago. Il nostro personaggio dispone di un arco tramite il quale può lanciare una serie di frecce elementali, come un freccia guidata esplosiva, oppure una freccia ghiacciata che turbina attorno al nemico colpendolo più volte. Vi è anche una freccia elettrica in grado di viaggiare rapidamente tra più nemici, rimbalzando anche sulle pareti dei dungeon. Inoltre, l'Arcier-mago può riportare in vita un alleato caduto, generando anche un'esplosione che infligge danni ai nemici nelle vicinanze. Un potente attacco di questa classe prevede un colpo ad ampio raggio che attacca più volte tutti i nemici a portata.

Il Cavaliere mistico, invece, è un guerriero corpo a corpo potenziato dalla magia. Utilizza la doppia lama con la quale può eseguire molteplici colpi rapidi, contro un nemico singolo ma anche contro più avversari a corto raggio. Oltre a combattere con la lama, però, è in grado di usare la magia per paralizzare i nemici, teletrasportarsi verso di essi così da accorciare le distanze oppure raggiungere i nemici in aria. Inoltre, può usare la telecinesi per scagliare gli oggetti o i corpi dei nemici abbattuti contro gli avversari ancora in vita.