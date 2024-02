Dragon's Dogma 2, il nuovo trailer mostra l'Arciere magico e le sue molte abilità

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon's Dogma 2 che permette di vedere le caratteristiche uniche della vocazione (ovvero la classe) dell'Arciere magico. Potete vedere il filmato poco sotto.

L'Arciere Magico può attaccare i nemici con dardi traccianti e rianimare gli alleati abbattuti, provocando un'esplosione magica che danneggia i bersagli nelle vicinanze. Può scagliare una freccia di fuoco esplosiva, che lascia fiamme sul terreno, e dardi di ghiaccio che colpiscono ripetutamente il bersaglio per congelarlo. La freccia elettrica è invece rapida e in grado di rimbalzare negli spazi più stretti per colpire più volte.

Un'altra abilità permette di scatenare un attacco ad ampio raggio che provoca danni ingenti a bersagli più grandi in cambio di una riduzione della salute massima. L'Arcere magico è chiaramente perfetto per combattere dalla distanza e per supportare gli alleati.