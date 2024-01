Dragon's Dogma 2, Capcom spiega come ha cambiato le Pedine in base alle richieste dei fan

Uno dei grandi giochi del 2024 è per certo Dragon's Dogma 2, il nuovo GDR d'azione di Capcom. Si tratta del seguito del gioco del 2012 e, pur evolvendo la formula originale, ne riprende varie caratteristiche, come il sistema di Pedine. Ora, Capcom e IGN USA hanno pubblicato in collaborazione un nuovo video nel quale si parla dell'evoluzione delle Pedine.

Hideaki Itsuno, director di Dragon's Dogma 2, ha dichiarato che il feedback dei giocatori è stato preso in considerazione e che uno dei primi fattori sui quali il team ha lavorato è stato quello di aggiungere altre battute, facendo il possibile per evitare la ripetizione che si verificava delle frasi nell'originale. L'idea è che il personaggio sia più simile a un compagno e meno a un automa vuoto e che offra consigli più utili.

Questa idea, insieme alla volontà di "evitare di mettere troppi indicatori sullo schermo", fa sì che i pedoni controllati dall'IA offrano suggerimenti al giocatore, che può attivare un'azione della Pedina appena suggeritagli. In altre parole, le Pedine possono ad esempio guidare i giocatori verso un luogo o assisterli in un compito, ma dopo aver ricevuto il via libera dal giocatore.

Itsuno spiega che: "Volevamo che ci si sentisse come se un amico che ha già giocato al gioco fosse seduto accanto a te e ti desse dei consigli. Ad esempio, 'Ehi, vai da questa parte' o 'Questo è quello che devi fare'. In altre parole, c'è un amico che vi guida in modo piacevole."

Per cambiare le cose, le Pedine avranno diverse opzioni di personalità tra cui scegliere, ognuna delle quali avrà un doppiatore e un tono unico, che potrà essere filtrato quando si gioca online. Quindi, se vi piace sentire frasi di un certo tipo e state cercando di reclutare un pedone di un altro giocatore, potete cercare proprio quella personalità.