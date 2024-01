Hellblade: Senua's Sacrifice venduto al prezzo di un caffé per PC e Xbox Series X/S e One

Hellblade: Senua's Sacrifice è attualmente in fortissimo sconto per PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Potete acquistarlo al prezzo di un caffé, 2,99€, su Steam e Microsoft Store. Quindi, se non avete ancora giocato a uno dei titoli più significativi della passata generazione, questo è il momento giusto di farlo. Giusto ricordare che il gioco è incluso con l'abbonamento Game Pass di Microsoft, per PC e Xbox.

L'enorme sconto nasce dall'annuncio della data d'uscita ufficiale di Senua's Saga: Hellblade 2, avvenuto durante il Developer Direct di Xbox.