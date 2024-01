Genshin Impact: 300 Primogemme gratis grazie ai nuovi codici promozionali di gennaio

Durante la presentazione dell'aggiornamento 4.4 di Genshin Impact, Hoyoverse ha svelato tre nuovi codici promozionali, tramite i quali tutti i giocatori possono ricevere un tesoretto di 300 Primogemme gratis e altre risorse utili.

Tra una novità e l'altra dell'aggiornamento della versione 4,4 di Genshin Impact, tra cui il debutto di Gaming e Xianyun come personaggi giocabili, come da trazione la software house cinese ha condiviso tre codici che elargiscono complessivamente 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerali di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi).

Di seguto i codici promozionali di Genshin Impact del 19 gennaio 2024 svelati su Twitch: